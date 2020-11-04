وزير الرياضة بعد دخول محسن خلف موسوعة غينيس: قدمت لوطنك الكثير

المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لـ محسن خلف نجم كرة السلة السعودية، بعد دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

تعليق وزير الرياضة بعد إنجاز محسن خلف:

وكتب الفيصل عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “أبارك لنجم السلة السعودي الكابتن محسن خلف، دخوله مجموعة غينيس، وسعيد بهذا المنجز للاعب قدم الكثير لوطنه، ونحن نتطلع لخدمة هذه اللعبة العريقة، ألف مبروك”.

محسن خلف أكبر لاعب سنًّا في كرة السلة بالعالم:

وكان خلف كتب عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء أنه سُجل كأكبر لاعب سنًّا في كرة السلة بالعالم، كما وجه الشكر للقيادة الرشيدة ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة ونادي أحد.

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