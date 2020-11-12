وزير الرياضة: دعم ولي العهد حقق طموحات غير مسبوقة لـ رياضتنا

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على أن الدعم غير المحدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ساهم بشكل كبير في تطور الرياضة السعودية وتحقيقها نجاحًا متواصلًا باستضافة أكبر الأحداث الرياضية والفعاليات.

وغرد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “التطور الكبير في رياضتنا والنجاح المتواصل في استضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من الأمير محمد بن سلمان، دعم تحققت به مستهدفات وطموحات غير مسبوقة للرياضة السعودية”.

رؤية الأمير محمد بن سلمان أصبحت واقعًا

وأضاف الأمير عبدالعزيز الفيصل: “نفخر بحديث الأمير محمد بن سلمان والقفزات التي يعيشها وطننا الغالي والمكتسبات الكبرى التي تتحقق على كافة الأصعدة والمستويات بشكل ملموس وسريع ولله الحمد، رؤية سموه الطموحة أصبحت واقعًا، ونجحت بحمد الله في تحقيق كل هذا النمو لوطننا”.

ولي العهد يتحدث عن رفع القيمة السوقية للدوري السعودي

وكان الأمير محمد بن سلمان أكد على أن الدولة نجحت في رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، ليكون الأعلى بين الدوريات العربية.

وقال ولي العهد: ” استطعنا رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي ليكون الأعلى من بين الدوريات العربية ومن أعلى 20 دوريًا على مستوى العالم”.

وأضاف سمو الأمير محمد بن سلمان: “نعمل أيضًا بنفس الزخم على بقية الاتحادات، والاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه، لم يقم باستضافة أي بطولة دولية، بينما في آخر سنتين، نجح الاتحاد في استضافة أهم 3 بطولات في العالم وهم الفورمولا إي، والفورمولا 1، ورالي داكار”.

وتابع سموه: “تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها”.

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