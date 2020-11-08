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وزير الرياضة عن الآسيوية 2030: الإمكانيات متوفرة بدعم ولي العهد
مؤكدًا قدرة المملكة على استضافة الأحداث العالمية

وزير الرياضة عن الآسيوية 2030: الإمكانيات متوفرة بدعم ولي العهد

2020/11/08
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة عن الآسيوية 2030: الإمكانيات متوفرة بدعم ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 دورة الألعاب الآسيوية 2030:
2 وزير الرياضة يشكر القيادة:
2.1 السعودية جاهزة لاستضافة الآسيوية 2030:
2.2 إعداد المشاركين في الدورة:
2.3 الإمكانيات متوفرة لاستضافة الدورة:

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تمنياته بفوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، مؤكدًا أن جميع الإمكانيات متوفرة حاليًّا بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

دورة الألعاب الآسيوية 2030:

وكشفت لجنة ملف ترشح مدينة الرياض لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030، مساء اليوم الأحد، عن برنامج “الأسرة الأولمبية” خلال البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن التقدم رسميًّا بملف ترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متمنيًا أن يكون بحجم طموحات الجميع، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برنامج الأسرة الأولمبية
شعار الرياض 2030

وزير الرياضة يشكر القيادة:

وقال: “أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما اللا محدود للقطاع الرياضي، والاهتمام من قيادتنا الكريمة وهذا إن دل على شيء دل على اهتمامهم بالشباب والرياضة بشكل عام، وإن شاء الله نُلبي طلبات الشارع الرياضي لما هو أفضل بالمستقبل”.

وتابع وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “لم نفز بعد باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، هذا تقديم للملف وإن شاء الله نفوز بالاستضافة، خلال الشهر المقبل سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة”.

السعودية جاهزة لاستضافة الآسيوية 2030:

وواصل وزير الرياضة تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “نحن مستعدين من كل النواحي، اليوم البرامج وضعت خطة لتطوير كل ما يخص هذا النوع من الاستضافات سواء في برنامج جودة الحياة أو برامج الرؤية 2030 والأهداف الموجودة بها”.

وأضاف: “أتوقع أننا أثبتنا للعالم قدرتنا على استضافة أفضل الفعاليات الرياضية الدولية وفي وقت وجيز، وإن شاء الله جاهزين ومستعدين لهذا الشيء، ما في شك نحن كسبنا خبرات كبيرة في الفترة السابقة في مشاركتنا بالألعاب الآسيوية وأيضًا الآن لدورة الألعاب الأولمبية”.

وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

إعداد المشاركين في الدورة:

وأردف: “أهم شيء أن نعد الرياضيين والمنتخبات التي تُشارك في هذه المنافسات، المنافسات قوية جدًّا أمامنا عمل كبير أن نصل إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال الرياضي وتُنافس في المجال الأولمبي”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الحمد لله منتخبنا السعودي تأهل إلى الأولمبياد من فترة طويلة لم يتأهل، وإن شاء الله خطوة بخطوة سنصل إلى مصاف الدول المتقدمة وهذا يتطلب إلى استعدادات وإلى جيل جديد نهتم به ونساعده وننمي اتحاداتنا وتقدم الأفضل إن شاء الله”.

الإمكانيات متوفرة لاستضافة الدورة:

واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “نحن نقدم أفضل ما لدينا، والحمد لله اليوم الإمكانيات كلها متوفرة لدينا بدعم ولي العهد ولا ينقصنا سوى العمل وأن نؤدي ما علينا، وإن شاء الله أنا واثق أنه سينال استحسان الجميع وأتمنى التوفيق وإن شاء الله نوفق في أن نستضيف الألعاب الآسيوية لأن المملكة تستاهل والرياضة خاصة تستاهل”.

ولي العهد ووزير الرياضة
ولي العهد ووزير الرياضة

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