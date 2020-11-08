وزير الرياضة عن الآسيوية 2030: الإمكانيات متوفرة بدعم ولي العهد

المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تمنياته بفوز السعودية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، مؤكدًا أن جميع الإمكانيات متوفرة حاليًّا بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

#الدوري_مع_وليد | الأمير عبدالعزيز الفيصل – وزير الرياضة: أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما للرياضة.. أثبتنا قدرتنا على استضافة كافة المناسبات الرياضية وفي وقت وجيز.#SBC pic.twitter.com/hnisbaP8sx — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 8, 2020

دورة الألعاب الآسيوية 2030:

وكشفت لجنة ملف ترشح مدينة الرياض لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030، مساء اليوم الأحد، عن برنامج “الأسرة الأولمبية” خلال البطولة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن التقدم رسميًّا بملف ترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متمنيًا أن يكون بحجم طموحات الجميع، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وزير الرياضة يشكر القيادة:

وقال: “أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهما اللا محدود للقطاع الرياضي، والاهتمام من قيادتنا الكريمة وهذا إن دل على شيء دل على اهتمامهم بالشباب والرياضة بشكل عام، وإن شاء الله نُلبي طلبات الشارع الرياضي لما هو أفضل بالمستقبل”.

وتابع وزير الرياضة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “لم نفز بعد باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، هذا تقديم للملف وإن شاء الله نفوز بالاستضافة، خلال الشهر المقبل سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة”.

السعودية جاهزة لاستضافة الآسيوية 2030:

وواصل وزير الرياضة تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “نحن مستعدين من كل النواحي، اليوم البرامج وضعت خطة لتطوير كل ما يخص هذا النوع من الاستضافات سواء في برنامج جودة الحياة أو برامج الرؤية 2030 والأهداف الموجودة بها”.

وأضاف: “أتوقع أننا أثبتنا للعالم قدرتنا على استضافة أفضل الفعاليات الرياضية الدولية وفي وقت وجيز، وإن شاء الله جاهزين ومستعدين لهذا الشيء، ما في شك نحن كسبنا خبرات كبيرة في الفترة السابقة في مشاركتنا بالألعاب الآسيوية وأيضًا الآن لدورة الألعاب الأولمبية”.

إعداد المشاركين في الدورة:

وأردف: “أهم شيء أن نعد الرياضيين والمنتخبات التي تُشارك في هذه المنافسات، المنافسات قوية جدًّا أمامنا عمل كبير أن نصل إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال الرياضي وتُنافس في المجال الأولمبي”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الحمد لله منتخبنا السعودي تأهل إلى الأولمبياد من فترة طويلة لم يتأهل، وإن شاء الله خطوة بخطوة سنصل إلى مصاف الدول المتقدمة وهذا يتطلب إلى استعدادات وإلى جيل جديد نهتم به ونساعده وننمي اتحاداتنا وتقدم الأفضل إن شاء الله”.

الإمكانيات متوفرة لاستضافة الدورة:

واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “نحن نقدم أفضل ما لدينا، والحمد لله اليوم الإمكانيات كلها متوفرة لدينا بدعم ولي العهد ولا ينقصنا سوى العمل وأن نؤدي ما علينا، وإن شاء الله أنا واثق أنه سينال استحسان الجميع وأتمنى التوفيق وإن شاء الله نوفق في أن نستضيف الألعاب الآسيوية لأن المملكة تستاهل والرياضة خاصة تستاهل”.

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