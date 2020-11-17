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وزير الرياضة والمسحل يُتابعان ودية السعودية وجامايكا
خيم التعادل الإيجابي على الشوط الأول

وزير الرياضة والمسحل يُتابعان ودية السعودية وجامايكا

2020/11/17
الساعة 8:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة والمسحل يُتابعان ودية السعودية وجامايكا الفيصل والمسحل في المدرجات
المواطن - مروة نبيل
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1 وزير الرياضة والمسحل يُتابعان المباراة:
1.1 الأخضر يستعد للتصفيات:

يُتابع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مباراة السعودية وجامايكا الودية من المدرجات.

وزير الرياضة والمسحل يُتابعان المباراة:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء حضور وزير الرياضة والمسحل إلى إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، لمتابعة ودية السعودية وجامايكا.

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية وجامايكا بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، حيث تقدم الأخضر عن طريق عبدالله الحمدان في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 34.

 

وزير الرياضة في ودية السعودية وجامايكا 1
الفيصل والمسحل في المدرجات

الأخضر يستعد للتصفيات:

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في الرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويختتمه بمواجهة جامايكا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأخضر قد لعب ضد نظيره الجامايكي وديًّا، يوم السبت الماضي، ونجح الأخضر في الفوز بثلاثية دون رد، سجلها سالم الدوسري، صالح الشهري وفراس البريكان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وزير الرياضة
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
عبدالعزيز بن تركي الفيصل وياسر المسحل
الفيصل والمسحل في المباراة
ياسر المسحل في ودية السعودية وجامايكا
المسحل يُتابع المباراة

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