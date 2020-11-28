وزير الرياضة يشكر القيادة ويُهنئ الهلال باللقب

المواطن - محمد سمعه

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة لـ نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر.

وغرد عبدالعزيز الفيصل قائلًا: “باسم كل الرياضيين أرفع خالص الشكر والتقدير لـ مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة للمباراة النهائية، وخالص الشكر والتقدير لـ سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على تشريفه المباراة وتتويج الفريقين”.

وزير الرياضة يهنئ الهلال ويتمنى الحظ الجيد لـ النصر:

وواصل وزير الرياضة قائلًا: “أشكر الفريقين على الأداء الكبير والمستوى الفني المتميز وألف مبروك لـ الأزرق الفوز وتحقيق الكأس، وحظ أوفر لشقيقه النصر في المناسبات القادمة”.

أمير الرياض يُتوج الأزرق بلقبه التاسع في بطولة كأس الملك:

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، توج نادي الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

وتسلّم الكأس، كل من فهد بن نافل رئيس النادي ومدرب الفريق رازفان لوشيسكو واللاعب سلمان الفرج قائد الفريق من سمو أمير منطقة الرياض وفقًا لـ بروتوكول الاتحاد السعودي لكرة القدم بوجود رئيس النادي ومدرب وقائد الفريق الفائز لتسلم لقب الكأس.

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