وزير الرياضة يُدشن الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية

المواطن - مروة نبيل

دشن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأطقم الجديدة للمنتخبات الوطنية، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وزير الرياضة يُدشن الأطقم الجديدة:

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء تدشين وزير الرياضة للأطقم الجديدة باللونين الأبيض والأخضر، بحضور المسحل وعدد من لاعبي المنتخب، وذلك خلال ودية السعودية ضد جامايكا اليوم.

وحصل الوزير على قميص المنتخب السعودي الأول والثاني مكتوب عليه اسمه باللغة العربية، وذلك استمرارًا لمبادرة “عام الخط العربي”، التي سبق وأعلن عنها بتعريب أسماء اللاعبين على القمصان هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية ضد جامايكا:

وأُقيمت مباراة السعودية ضد جامايكا اليوم على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وانتهت المواجهة الودية بهزيمة الأخضر بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاءت ودية السعودية ضد جامايكا اليوم في ختام معسكر الأخضر بالرياض، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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