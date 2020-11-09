وزير الطاقة: سوق النفط مستقر واتفاق أوبك+ يمكن تعديله

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر اليوم الاثنين، إن اتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله كما كان في الماضي إذا كان هناك إجماع بين أعضاء المجموعة.

وقال وزير الطاقة في مؤتمر أديبك: لقد قمنا بالتشاور مع أصدقائنا، بعضهم موجود هنا والبعض الآخر غير موجود، لكنني أعرف مدى التزامهم الشديد بمبدأ التغيير والتبديل.

وأجاب وزير الطاقة على سؤال عما إذا كانت أوبك+ ستبقي على التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا، بدلًا من تخفيفها إلى 5.7 مليون برميل يوميًا في يناير بقوله: سيكون هناك تعديل يتجاوز ما يتحدث عنه المحللون.

وكان قد قال المحللون إن القيود الأكثر صرامة التي تفرضها بعض الدول والعودة إلى عمليات الإغلاق، تعني أن أوبك وحلفاءها سيترددون في زيادة الإمدادات من خلال خفض قيود الإنتاج.

استقرار سوق النفط رغم زيادة الإنتاج الليبي

وأكد الأمير عبدالعزيز على أن سوق النفط ما زال مستقرًا رغم ارتفاع إنتاج النفط الليبي وعمليات الإغلاق الجديدة.

وتابع: مع زيادة الإصابات مجددًا بفيروس كورونا في أوروبا وتداعيات ذلك، إلا أننا حظينا بعودة مرحب بها للإنتاج الليبي، ونحن في خضم هذا وذاك نحافظ على السوق في بيئة مستقرة ومستدامة اليوم.

وارتفع إنتاج النفط الليبي من 100 ألف إلى أكثر من مليون برميل يوميًا في أوائل سبتمبر بعد رفع حصار استمر ثمانية أشهر، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة وهو أسرع مما توقعه المحللون، بحسب وكالة رويترز.

ويُذكر أن وزير الطاقة قد صرح سابقًا بأن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ بالفعل، وذلك عند سؤاله خلال منتدى الطاقة الهندي الافتراضي عن حالة تعافي السوق.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

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