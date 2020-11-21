وزير المالية: السعودية ليست لديها خطط للاستفادة من سوق الدين العالمي

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السعودية ليست لديها خطط للاستفادة من سوق الدين العالمي مرة أخرى هذا العام؛ مضيفًا أنها ستعتمد على الاقتراض المحلي لتغطية عجز ميزانيتها.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: توجهنا إلى السوق المحلية بشكل كبير هذا العام؛ ومن المرجح أن نتوجه إليها مجددًا العام المقبل، مضيفًا أنه لا توجد خطط حاليًا للتوجه إلى سوق الدين العالمي مرة أخرى.

وأشار تقرير بلومبرغ إلى بيان الميزانية الفعلية للأشهر التسعة من 2020، الشامل الميزانية الفعلية للربع الثالث والذي أظهر وجود مبلغ متبق من إصدارات الدين بقيمة 45 مليار ريال، موضحة أنه سيتم استخدام هذا التمويل للمساعدة في سد العجز في بقية العام، وهذا يعني أن المملكة لن تحتاج إلى الاستفادة من سوق الدين العالمي في الأشهر القليلة الباقية من العام وهو أمر كان قد توقع المحللون عكسه، ومن ضمنهم مورغان ستانلي.

وقال الجدعان إنه يتوقع أن يؤدي الإنفاق المحلي من قبل صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات المقبلة.

وأكد وزير المالية على أن المسؤولين السعوديين يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.1 إلى 3.2% في 2021 بعد انكماش 3.8% هذا العام.

وقال الجدعان: يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن أفضل استثمار متاح، مضيفًا هناك فرص كبيرة محليًا، لذا فهم يستهدفون الاستثمارات المحلية، لكن في نفس الوقت ما زالوا يبحثون عن فرص استثمارية في الخارج.

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