وزير داخلية الأردن يستقيل والملك عبدالله: القانون يطبق على الجميع

المواطن - متابعة

قدم وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة استقالته اليوم الخميس، على خلفية خروقات حدثت في العملية الانتخابية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن وزير الداخليّة تقدّم باستقالته من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة، وقد رفعت الاستقالة إلى الملك عبدالله الثاني ونسّبت بالموافقة عليها.

وأضاف الحواتمة: أنه تم التحرك إلى جميع المناطق التي تم فيها خروقات وسنطبق القانون بكل حزم واستخدام القوة لفرض سيادة وهيبة الدولة وسنجلبهم الى العدالة لمعاقبتهم.

كما قال ملك الأردن عبدالله الثاني في تغريدة له عبر تويتر، إن المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعدٍ على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي.

وتابع ملك الأردن: نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد.

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