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وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي
للبدء في مناسك العمرة

وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي

2020/11/04
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي
المواطن - مكة المكرمة

وصل مساء اليوم أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي؛ للبدء في مناسك العمرة، بعد أن أنهوا 3 أيام في العزل الصحي الآمن.

وتوافد معتمرو الخارج إلى المسجد الحرام ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، أن المعتمرين من خارج البلاد بدؤوا يغادرون العزل الصحي الآمن لاستكمال مناسك العمرة بمشيئة الله.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول”.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، في وقت سابق، أن المعتمرين من خارج البلاد سيبقون في العزل لمدة ثلاثة أيام قبل استئناف مناسك العمرة.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للمعتمرين والزوار.

 


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