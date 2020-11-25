وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة زين للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أداء الأعمال ودعم اتخاذ القرار (الرياض).

– ممثل مركز الاتصال (الرياض).

– مدير أول التسويق الرقمي (الرياض).

– أخصائي عمليات التجوال والربط (الرياض).

– مشرف مركز الاتصال (الرياض).

– محلل أول المشتريات التجارية (الرياض).

– مدير أول المبيعات الإقليمية (الدمام).

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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