وظائف إدارية شاغرة في شركة الرقيب التجارية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والجوف.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق توصيل (للسعوديين/ الرياض).

– مساعد مدير متجر (الجوف).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر