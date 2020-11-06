وظائف إدارية شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “أخصائي إدارة عمليات الأعمال”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 نوفمبر 2020م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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