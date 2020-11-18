وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تسويق أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، أو التسويق).

– محلل تنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة الكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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