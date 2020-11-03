وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بنده للتجزئة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مصمم إعلانات: شهادة البكالوريوس في تخصص الفن والتصميم.

– مدير الفن والتصاميم: شهادة البكالوريوس في تخصص الجرافيك، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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