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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

2020/11/04
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة سيمينس:
2 التقديم على وظائف شركة سيمينس:

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي تطوير الأعمال (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– قائد المبيعات والحلول الرقمية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

– مراقب الأداء (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– رئيس الصناعات الرقمية(الخبر): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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