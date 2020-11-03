وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة التعاونية للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة من الرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المشتريات والمواد: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي مبيعات (للخريجين): شهادة البكالوريوس في أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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