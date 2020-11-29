وظائف إدارية شاغرة للجنسين في بنك البلاد

المواطن- خالد الأحمد

أعلن بنك البلاد، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف بنك البلاد:

وأبرزت إدارة البنك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمة عملاء (الرياض).

– مطور/ خبير الخدمات المصرفية (الرياض).

– موظف خدمة عملاء (للنساء/ جدة).

التقديم على وظائف بنك البلاد:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020م.

وأشارت إدارة البنك إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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