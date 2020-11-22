وظائف إدارية شاغرة للجنسين في وزارة العدل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران).

تفاصيل وظائف وزارة العدل:

وأبرزت الوزارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور برامج أول.

– مطور برامج.

– مدير مشروع.

– باحث شرعي.

– باحث قانوني.

– باحث شرعي مساعد.

– باحث قانوني مساعد.

شروط وظائف وزارة العدل:

وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يرفق المتقدم/ـه نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.

– يشترط ألا يكون المتقدم/ـة ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة.

– يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/ 3/ 1442هـ.

– إرفاق نسخه من السيرة الذاتية.

– على المتقدم/ـة خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة + برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص + السيرة الذاتية.

التقديم على وظائف وزارة العدل:

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت (هنا)، وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد الموافق 07/ 04/ 1442هـ، وينتهي الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 04/ 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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