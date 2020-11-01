وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين المخزن.

– أخصائي جودة.

– مدرب تقني.

– منسق مراجعة الجودة.

– فني تغذية.

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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