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#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين

#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/11/04
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كبير محللي التكامل (الرياض).

– مساعد مدير الإدارة العامة للجودة (الرياض).

– أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– منسق التطوير النوعي للتمريض (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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