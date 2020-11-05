وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة عصام قباني

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني وشركاه، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب فرع (للسعوديين/ مكة المكرمة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس تصميم إلكتروني (عدد وظيفتين/ المنطقة الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة إلكترونيات.

التقديم على وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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