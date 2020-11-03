وظائف بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة في بعض المستشفيات ومنها مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وأوضحت الإدارة مسميات الوظائف كالتالي:

– أخصائي معالج النطق

– طبيب مقيم باطنية

– طبيب أخصائي أطفال

– استشاري طب الأطفال.

وذكرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنا).

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