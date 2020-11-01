وظائف شاغرة بشركة النهدي الطبية

المواطن - جدة

أعلنت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف تقنية لحديثي التخرج للعمل بالشركة بمحافظة جدة، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مسؤول النظام ” وظيفتين ” .

2- الشروط :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين .

– درجة الدبلوم في ” تقنية المعلومات ” أو ما يعادلها .

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة .

وأوضحت الشركة أن التقديم على الوظائف متاح بدءًا من اليوم الأحد الموافق 15 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 1 / نوفمبر / 2020 م ، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـا.

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