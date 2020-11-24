وظائف شاغرة لدى السفارة الأمريكية بالرياض براتب يصل 302 ألف ريال سنويًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت السفارة الأمريكية بالرياض عن فرص عمل شاغرة، حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة عن المتقدمين المؤهلين لشغل وظائفها المتاحة، ويجب أن يحمل المتقدم بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية، ويجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل خلال فترة زمنية معقولة (4 أسابيع).

وقالت السفارة عبر موقعها الإلكتروني: نشكرك على اهتمامك بالتوظيف مع البعثة الأمريكية في السعودية، حيث تقبل كل من سفارة الولايات المتحدة في الرياض، والقنصليات العامة في الظهران وجدة، حاليًا طلبات الحصول على الوظائف الشاغرة المدرجة في موقع طلب التوظيف الإلكتروني.

وظائف السفارة الأمريكية بالرياض

وتضمنت وظائف السفارة الأمريكية بالرياض ما يلي:

كاتب غرفة البريد، براتب 96،759 ريال في السنة، والموعد النهائي للتقديم في 11/24/2020.

أخصائي تجاري، براتب 302،409.39 ريال في السنة، وآخر موعد للتقديم في 11/26/2020.

مساعد الصفقات براتب 88،686 ريال في السنة، وآخر موعد للتقديم في 11/27/2020.

عامل الكهرباء، براتب 127،499 ريال في السنة، وآخر موعد للتقديم في 02/12/2020.

سائق لمكتب الملحق الدفاعي، براتب 116،112 ريال في السنة، وآخر موعد للتقديم في 03/12/2020.

سكرتير، براتب 141،138 ريال في السنة، وآخر موعد للتقديم في 07/12/2020.

وأرفق الموقع الخاص بالسفارة مقطع فيديو يوضح للمتقدم كيفية التقديم، والشروط وبعض النصائح الأخرى، بالإضافة إلى ملف بصيغة PDF كدليل لمقدم الطلب.

ونوهت السفارة إلى أنه يجب استلام جميع الطلبات على الوظائف بحلول موعد التاريخ النهائي هو محدد أما عن الطلبات الواردة بعد تاريخ الإغلاق فلن يتم النظر فيها.

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