وظائف شاغرة لدى شركة آركو للاستقدام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مطعم (الجبيل): الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– رئيس الحسابات (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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