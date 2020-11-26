وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في الظهران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر وظائف تدريبية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب فني كهرباء/ تدريب المهارات البحرية.

– مدرب فني كهرباء (ملاحة)/ تدريب المهارات البحرية.

– مدرب الحرب الإلكترونية/ تدريب المهارات البحرية.

– مدرب فني هياكل/ تدريب المهارات البحرية.

– مدرب فني نظم معلومات/ تدريب المهارات البحرية.

– مدرب رئيس التموين/ تدريب المهارات البحرية.

– مدرب فني/ تدريب المهارات البحرية.

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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