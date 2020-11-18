وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.
شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:
– صيدلاني أول (عدد وظيفتين).
– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية.
– مدير قسم الرعاية الصيدلانية.
– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية.
طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).