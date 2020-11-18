وظائف صحية شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتيرة طبية (وادي الدواسر).

– فني تعقيم (وادي الدواسر).

– أخصائي جودة (عدد وظيفتين/ الخرج).

– فني تعقيم (عدد وظيفتين/ الخرج).

– صيدلي (عدد وظيفتين/ الخرج).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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