وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.
شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:
– أخصائي مختبر (عدد 3 وظائف).
– فني مختبر.
– تقني طبي/ علم الوراثة الخلوي.
– كبير أخصائي تصوير الأشعة تداخلية/ ملون.
– محلل توحيد المقاييس.
– كبير السكرتاريتين.
طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).