وظائف صحية وإدارية شاغرة في شركة بوبا العربية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وأبرزت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول تفويض طبي مسبق (عدد 4 وظائف/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصيدلة، أو التمريض).

– مسؤول/ مندوب خدمات المستشفى (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو الرعاية الصحية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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