وظائف صحية وإدارية وهندسية بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي مختبر (الرياض).

– مساعد أول طب أسنان (الرياض).

– رئيس مخاطر التشغيل والمشاريع (الرياض).

– مندوب المستشفى (الرياض).

– كبير مشغلين معالجة المياه (الرياض).

– كبير مشغلي المحطات (الرياض).

– مشغل محطة ثانٍ (الرياض).

– استشاري مساعد باطنية (المدينة المنورة).

– منسق برنامج تطوير الكفاءات السعودية (المدينة المنورة).

– كبير أخصائيي تطوير الموظفين (المدينة المنورة).

– استشاري علم الأشعة التدخلية (جدة).

– مساعد مشرف/ إدارة الإسكان (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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