وظائف فنية شاغرة في شركة صناعة المرطبات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في كل من جدة، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأبرزت شركة صناعة المرطبات، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني عمليات (للسعوديين/ جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (المواد الكيميائية، الكيمياء).

– فني تبريد وتكييف (رابغ): شهادة الدبلوم في تخصص التكييف والتبريد.

التقديم على وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأوضحت شركة صناعة المرطبات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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