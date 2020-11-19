وظائف فنية شاغرة في مجموعة عصام قباني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني وشركاه، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات.

– مساعد تشغيل ومراقبة آلات.

التقديم على وظائف مجموعة شركات عصام خيري قباني:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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