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#وظائف فنية شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

#وظائف فنية شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

2020/11/04
الساعة 7:20 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
المواطن- خالد الأحمد
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1 شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:
2 التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشغل جسر تحميل الركاب”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الشرقية.

شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم من الكلية التقنية، أو شهادة البكالوريوس في أي مجال ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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