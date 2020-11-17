وظائف لدى الاتصالات السعودية في عدة مجالات

المواطن - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محلل إدارة المعرفة :
– بكالوريوس في إدارة الأعمال ، هندسة .
– لا يشترط الخبرة أو خبرة عامين .
– طبيعة الخبرة NIA .
2- محلل تسويق ، علاقات عامة :
– بكالوريوس في إدارة الأعمال ، التسويق ، علاقات عامة .
– خبرة في أبحاث السوق أو التسويق الرقمي أو الإعلان والعلاقات العامة أو مجالات تسويق أخرى .
– خبرة عامين أو بدون خبرة .
3- أخصائي تطوير أعمال :
– بكالوريوس في إدارة الأعمال، التسويق ، المبيعات .
– خبرة من 4 إلى 6 أعوام .
– شهادة ذات صلة في خدمة تكنولوجيا المعلومات أو إدارة البنية التحتية .
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــا.