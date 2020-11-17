وظائف لدى الاتصالات السعودية في عدة مجالات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محلل إدارة المعرفة :

– بكالوريوس في إدارة الأعمال ، هندسة .

– لا يشترط الخبرة أو خبرة عامين .

– طبيعة الخبرة NIA .

2- محلل تسويق ، علاقات عامة :

– بكالوريوس في إدارة الأعمال ، التسويق ، علاقات عامة .

– خبرة في أبحاث السوق أو التسويق الرقمي أو الإعلان والعلاقات العامة أو مجالات تسويق أخرى .

– خبرة عامين أو بدون خبرة .

3- أخصائي تطوير أعمال :

– بكالوريوس في إدارة الأعمال، التسويق ، المبيعات .

– خبرة من 4 إلى 6 أعوام .

– شهادة ذات صلة في خدمة تكنولوجيا المعلومات أو إدارة البنية التحتية .

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي من هنــا.

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