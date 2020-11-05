وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية روماتيزم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت ‏‏‏‏الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم “CARD”، عن توفّر وظائف نسائية شاغرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجمعية في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم:

وبيّنت الجمعية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحثة اجتماعية: شهادة البكالوريوس في تخصص علم اجتماع أو خدمة اجتماعية.

– أخصائية تنميّة موارد مالية: مؤهل جامعي في تخصص ذي الصلة.

شروط وظائف الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة من سكان مدن (الدمام، الخبر، الظهران).

– وجود خبرات سابقة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي (برامج أوفيس).

طريقة التقديم على وظائف الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم:

وأوضحت الجمعية، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر، داعية الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected]).

شارك الخبر