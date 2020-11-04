وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور للرعاية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة للسعوديات وغير السعوديات، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في محافظة الطائف.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أخصائيات علم نفس.

– أخصائيات تمريض.

– أخصائيات علاج طبيعي.

– أخصائيات علاج وظيفي.

– أخصائيات نطق وتخاطب.

– أخصائيات علم اجتماع.

التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020م، داعية الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر