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#وظائف هندسية شاغرة في شركة بن زقر

#وظائف هندسية شاغرة في شركة بن زقر

2020/11/02
الساعة 7:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية شاغرة في شركة بن زقر
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في أي تخصص تقني.

– مسؤول الصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الصحة والسلامة والبيئة)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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