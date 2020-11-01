‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

2020/11/01
الساعة 6:53 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
500
1
طباعة
#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التطبيقات (الجبيل).

– أخصائي مهندس تقني (الجبيل).

– مدير للخدمات الفنية (الجبيل).

– أخصائي أول آلات (الجبيل).

– أخصائي أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


ذات صلة :
  • ترامب: أنصار بايدن جبناء
    •
  • محتالان يبيعان مصباحًا مزيفًا لطبيب لاستحضار جني علاء الدين!
    •
  • وفاة روبرت فيسك أشهر مراسل صحفي بريطاني في الشرق الأوسط
    •
  • الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة البلاد ونبذل كل الجهود لتنفيذه حرفيًّا
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    1 تعليق
    Inline Feedbacks
    View all comments
    فوزي
    10 ساعة

    محتاجين حدادين لحام

    0
    رد


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :