وعد رائد الغامدي يُنذر الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف رائد الغامدي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن وعده لجماهير العالمي، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في نهائي كأس الملك لموسم 2019/2020.

رائد الغامدي يهدف للتتويج بلقب كأس الملك

وقال الغامدي لـ صحيفة “الرياضية” إن النصر سيقاتل للفوز بلقب كأس الملك على حساب الهلال مع تحقيق مزيد من الانتصارات في الدوري السعودي، بعدما خسر النصر أول جولتين ضد ناديي الفتح والتعاون.

وأكد الغامدي على سعادته بالانضمام لـ النصر، مضيفًا أنه لم ينس اللحظة التي قال له فيها، المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالاستعداد للإحماء للمشاركة في لقاء الأهلي في نصف نهائي كأس الملك الذي أُقيم يوم الثلاثاء الماضي.

وسيكون عشاق الكرة السعودية اليوم الأحد، على موعد مع مباراة الشباب والنصر بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

ولم يحقق الليث الفوز على النصر منذ عام 2016، حيث يهدف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى كسر العقدة وتحقيق النقاط الثلاث اليوم ضد العالمي الذي يُعاني من ظروف صعبة بسبب وجود 8 أفراد به مصابين بـ فيروس كورونا كان آخرهم اللاعب عبدالفتاح عسيري.

طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب

وسيدير المباراة طاقم تحكيم محلي بقيادة الحكم شكري الحنفوش وسيعاونه كل من محمد الحنفوش وعبدالرحيم الشمري، بينما حسين أبو شاهين حكمًا رابعًا وعادل شراحيلي مساعد حكم فيديو بينما ممدوح الشهدان هو حكم الفيديو في قمة النصر والشباب اليوم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

وسيكون المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر مجبرًا على اختيار تشكيل لمواجهة الشباب حيث سيكون مكونًا من: “برادلي جونز في حراسة المرمى، كيم جين سو وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وأسامة الخلف في الدفاع، بيتروس وعلي الحسن ومختار علي وأيمن يحيى وبيتي مارتينيز في خط الوسط، وفي الهجوم اللاعب رائد الغامدي.

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