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وفاة الشيخ محمد البشري مؤسس جمعية تحفيظ القرآن في عسير

وفاة الشيخ محمد البشري مؤسس جمعية تحفيظ القرآن في عسير

2020/11/04
الساعة 6:30 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة الشيخ محمد البشري مؤسس جمعية تحفيظ القرآن في عسير
المواطن - حسن عسيري - أبها

توفي الشيخ محمد بن محمد البشري رجل الأعمال ومؤسس ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم سابقًا في عسير، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

ومن المقرر أن يصلى على الشيخ البشري الذي توفي اليوم الأربعاء في مدينة جدة، بعد غدٍ الجمعة في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة.

المواطن” تتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الفقيد، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعله في الفردوس الأعلى.


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    2 تعليقات
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    فوزي ابوعلام
    4 ساعة

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وجميع موتانا وموتى المسلمين

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    أبوخالد وليد خالد أبوليلي
    4 ساعة

    عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لميتكم واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون………

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