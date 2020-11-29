وفاة والدة المعلق الرياضي عيسى الحربين

المواطن - الرياض

انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، والدة المعلق الرياضي عيسى الحربين.

وقال عيسى الحربين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

توفيت والدتي هذا اليوم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون دعواتكم لها”.

حصل عيسى الحربين في عام 2012 على درجة الماجستير في الإعلام في المملكة العربية السعودية وكرم من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد لحصول رسالة الحربين على امتياز الريادة العربية في التعليق الرياضي علمياً والتي اعتبرت تأسيساً للمدرسة الحديثة لهذا المجال.

وكانت بداية انطلاق الحربين في مجال التعليق على قناة الرياضية السعودية، من خلال الدوري الأرجنتيني وتصفيات الكرة لقارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى أولمبياد أثينا.

شارك الخبر