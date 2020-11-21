وفاة 7 بعد شربهم معقم اليدين في إحدى الحفلات في روسيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد شربهم مطهرًا لليدين، في روسيا بعد نفاد المشروبات الكحولية أثناء الحفل، ولا يزال 2 في غيبوبة بالعناية المركزة.

وشربت مجموعة من 9 أشخاص غسول اليدين المطهر الخاص بفيروس كورونا، عندما نفد الكحول في حفلة يوم الخميس الماضي، في قرية تومتور في منطقة تاتينسكي بأكبر منطقة في روسيا.

شربوا المطهر:

وكان الضحايا الثلاثة الأوائل امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا ورجلين تتراوح أعمارهما بين 27 و59 عامًا.

وقد نقل 6 آخرون بواسطة طائرة إجلاء طبي، وفي يوم الجمعة، وتوفي 3 رجال آخرون، تتراوح أعمارهم بين 28 و32 و69 عامًا.

وقال المدعي العام الإقليمي للدولة: “التسمم حدث نتيجة شرب مطهر”.

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