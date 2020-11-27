وفاتان و3 إصابات في حادث انزلاق آلية عسكرية في الأردن

المواطن - متابعة

توفي شخصان وأصيب 3 آخرون في الأردن جراء حادث انزلاق آلية عسكرية صباح اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة القول: إنه وأثناء قيام إحدى الآليات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بجولة تفتيشية روتينية يومية ضمن منطقة المسؤولية اليوم، تعرضت الآلية لحادث انزلاق نتيجة صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف.

وبين المصدر المسؤول، أن الحادث أدى إلى وفاتين وثلاث إصابات، وتم إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين بواسطة طائرة إخلاء طبي إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم.

من جهة أخرى قتل شخص وأصيب 6 آخرون، اليوم، بمشاجرة عنيفة اندلعت بين عدد من الأشخاص في محافظة الكرك في الأردن، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لوكالة “عمون” المحلية: إن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في إحدى المناطق بمحافظة الكرك، ونتج عنها وفاة وست إصابات أخرى جميعها قيد العلاج. وأضاف المصدر الأردني أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة.

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