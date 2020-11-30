وليد بن بدر يُهاجم لجنة الحكام

المواطن - محمد سمعه

هاجم الأمير وليد بن بدر عضو شرف نادي النصر، لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بسبب ما وصفه بالسكوت على أخطاء الحكام الفاضحة.

وكان النصر خسر من الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك أول أمس السبت، وسط اعتراضات من النصراويين على عدم احتساب ركلة جزاء للعالمي في المباراة.

وليد بن بدر يعلق على أخطاء الحكام المستمرة

وغرد عضو شرف النصر قائلًا: “كأن لجنة التحكيـم باتحاد كرة القدم لم يعد بها حياء أو خجل من الفشـل، فأخطاء الحكام الفـاضحة كانت على رؤوس الأشـهاد وشاهدها المحايدون وشهدوا بها قبل الموالين والمنتمين، والمشكلة اعتقادهم بالنجاح على رغم الفشل الذريـع الذي تحدث عنه جميع من نقل المباراة وللأسف، اصحوا من غفلتكم”.

وفي وقت سابق، كان الأمير وليد بن بدر علق على اجتماع لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أُقيم يوم 4 نوفمبر الجاري وشهد حضور 47 حكمًا، حيث قال: ” الفشل الذريع، الفشل الذريع سـيكون حتمًا مرافقًا لأي منظومة، تغض النظر عن مشاكلها الداخلية، نعم الفشل الذريع ستجدونه ملازما لكل مسؤول، تتحكّم به أدواته الفاشـلة بالقرارات، وللعلم، الفشل الذريع سـتجدونه بالاختباء داخل، اجتماع يتطرق لأكبر مشاكله بخجل”.

النصر يعلن استقالة الحلافي عقب خسارة النهائي

يذكر أن النصر كان أعلن أمس الأحد، عن استقالة عبدالرحمن الحلافي من منصبه كمشرف عام على كرة القدم بالنادي، بعد خسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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