ياسر المسحل معزيًا اتحاد القدم الأرجنتيني: رحيل مارادونا خسارة تراجيدية

المواطن - محمد سمعه

تقدم ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأحر التعازي لنظيره الأرجنتيني تشيكي تابيا وذلك بعد وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا نجم الكرة الأرجنتينية الأسبق إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ60.

وقال المسحل مغردًا: “كرة القدم اليوم خسرت أسطورة حقيقية، هو كان واحدًا من أعظم اللاعبين في العالم، أُرسل التعازي الحارة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ولرئيس الاتحاد الأرجنتيني، رحيل هذا الأسطورة، خسارة تراجيدية لكل محبي كرة القدم بالعالم”.

وفاة الأسطورة الأرجنتينية هزت الوسط الرياضي:

وصُدم العالم، مساء أمس الأربعاء، بإعلان أكثر من وسيلة إعلامية حول العالم، وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا نجم المنتخب الأرجنتيني وناديي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي الأسبق عن عمر يناهز الستين عامًا.

وكان الأسطورة الأرجنتينية فارق الحياة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تسبب في حالة صحية حرجة له ثم فارق الحياة بعدها بساعات في منزله في مدينة تيغري في الأرجنتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مذيع أرجنتيني انفجر بالبكاء لحظة الإعلان عن وفاة مارادونا، بينما تسبب الخبر في صدمة كل من كان حوله في الأستوديو في القناة. المذيع يبكي أثناء إعلان خبر وفاة مارادونا: وأثناء عرض خبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية بكى المذيع حيث أكمل الخبر بعد توقف لأكثر من مرة، ثم دخل في نوبة بكاء شديدة. وفي وقت سابق، نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو لـ آخر مكالمة دارت بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا قبل إعلان وفاته أمس الأربعاء إثر أزمة قلبية. وظهر دييغو أرماندو وهو يُحيي تركي آل الشيخ ويتمنى له التوفيق مع نادي ألميريا. وغرد تركي آل الشيخ قائلًا على مقطع الفيديو: “وداعًا يا صديقي … آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة! وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم… وداعًا يا من أثر في جيلي… وداعًا دييغو… كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين… كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس… وكنت سعيد! وداعًا دييغو”. وقالت صحيفة Clarin الأرجنتينية: إن دييغو أرماندو مات اليوم الأربعاء بعد معاناة شديدة من أزمة قلبية جعلت حالته الصحية بموقف حرج ثم فارق الحياة بعدها بساعات. وكان الأسطورة الأرجنتينية خضع لعملية جراحية قبل وفاته بإزالة تجمع دموي في المخ. وأضافت الصحيفة أن طاقم الإسعاف كان أمام منزل الأسطورة مارادونا، قبل إعلان وفاته.

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