ياسر المسحل يتفاعل مع حملة استضافة كأس آسيا 2027

المواطن - مروة نبيل

تفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مع الحملة التي أطلقها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لاستضافة كأس آسيا 2027.

استجابةً لدعوة سمو الوزير @AbdulazizTF

شاركونا في التحدي عبر #PlayItForward والانضمام معنا في #SaudiUnited.

لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 🇸🇦

لِنُظهر لآسيا والعالم شغفنا ⚽️⚽️⚽️@saudi2027 (نخلي تركيزنا عالمهارات بس يا شباب 😅)

🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/l8OuWjlevy — ياسر المسحل (@Yalmisehal) November 16, 2020

ياسر المسحل يتفاعل مع الحملة:

ونشر ياسر المسحل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، مقطع فيديو أثناء استعراضه مهاراته الكروية في مهارة الـ”كيك أب”، استجابة لدعوة وزير الرياضة وحفز الجماهير للمشاركة في الحملة.

وعلق قائلًا: “استجابةً لدعوة الوزير.. شاركونا في التحدي عبر #PlayItForward والانضمام معنا في #SaudiUnited لدعم حملة المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 لِنُظهر لآسيا والعالم شغفنا (نخلي تركيزنا عالمهارات بس يا شباب)”.

وزير الرياضة يتحدى:

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين إطلاق تحدي Play It Forward التابع لحملة Saudi United وذلك لدعم المملكة في ملف استضافتها لنهائيات كأس أمم آسيا 2027، حيث تم الإعلان عن الحملة في التاسع من سبتمبر الماضي.

يذكر أن إطلاق تحدي PlayItForward# يعدّ أولى الفعاليات المدرجة ضمن سلسلة من النشاطات المزمع إطلاقها تحت مظلة حملة “سعودي يونايتد”، إضافة إلى عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق المزيد من الفعاليات في جميع أرجاء المملكة، لتعزيز الشغف برياضة كرة القدم بين مختلف الأجيال.

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