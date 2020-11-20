يوم حزين لـ ترامب.. الرئيس الأمريكي يخسر 3 قضايا في يوم واحد  

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

خسر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحلفاؤه أحكامًا قضائية في ثلاث ولايات في يوم واحد، في إطار جهودهم لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من تولي منصبه، مما يجعل خياراتهم تتضاءل مع تأكيدهم المستمر على تزوير الانتخابات.

ورفض قاضٍ، كان قد عينه ترامب سابقًا، في جورجيا، طلب المحامي، لين وود، بوقف التصديق على فوز بايدن في الولاية، وقالت الدعوى القضائية إن مسؤولي الانتخابات في جورجيا غيروا آليات الاقتراع الغيابي.

وفي أتلانتا، قال القاضي ستيفن جريمبيرج إن من شأن دعوى محامي ترامب أن تولد الارتباك وحرمان المواطنين من حقوقهم، متابعًا أن لا أساس لها في الواقع والقانون.

وفي ولاية بنسلفانيا، رفض قاضٍ محاولة حملة ترامب لإبطال نحو 2200 بطاقة اقتراع.

وقد جاءت الخسائر الثلاث في الوقت الذي قام فيه المستشارون القانونيون لترامب، بقيادة محاميه الشخصي رودي جولياني، بالتنقيب عما يثبت تزوير الناخبين، وقالوا في مؤتمر صحفي ناري يوم الخميس إنهم وجدوا ما سيقودهم إلى طريق النصر.

وقالت 3 مصادر لرويترز إن استراتيجية ترامب للاحتفاظ بالسلطة تركز بشكل متزايد على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات التي ينتصر فيها بايدن، وأصبحت جهود الحملة متسارعة بعد سلسلة من الهزائم في الأسبوع الماضي، حيث تم رفض أو سحب أكثر من 12 قضية عبر ولايات متعددة.

وكان بايدن قد فاز في ولاية جورجيا، لكن تم إعادة عد الأصوات بعد أن كانت النتائج بين المرشحين أقل 0.5%، وأثبت العد مرة أخرى فوز المرشح الديمقراطي.

ولا يزال أمام حملة ترامب دعوى قضائية فيدرالية واحدة معلقة في ولاية بنسلفانيا، لكن القاضي الذي أشرف على تلك القضية أعرب عن شكوكه بشأن حجج المحامين.

وأشادت حملة بايدن بقرارات القضاة ووصفت الدعاوى بأنها تافهة ومرفوضة.

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