10 قتلى بغارات إسرائيلية على أهداف في سوريا

المواطن - متابعة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأربعاء، غارات على أهداف عسكرية في المنطقة الجنوبية بالقرب من هضبة الجولان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص، كما أوقعت بعض الخسائر المادية، بحسب مصادر سورية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 10 قتلى من جنسيات سورية وعربية وإيرانية جراء القصف الإسرائيلي على دمشق وريفها، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن القصف تسبب بمقتل 3 عسكريين وإصابة جندي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات استهدفت مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري، مشيرًا إلى أنه تم استهداف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة إلى بطاريات أرض-جو.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت “ردًا على زرع حقل العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا وداخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية سورية عملت بتوجيه إيراني”.

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